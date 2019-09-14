Депутати з представниками уряду і ОП формуватимуть зовнішню політику – Вакарчук

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Субота, 14 вересня 2019, 20:35

Спільне засідання двох профільних парламентських комітетів за участю міністра закордонних справ, профільного віце-прем'єра та представника Офісу президента для формування засад зовнішньополітичної стратегії відбудеться 18 вересня.

Джерело: лідер партії "Голос", член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Вакарчук у коментарі журналістам у кулуарах YES, пише Укрінформ

Пряма мова Вакарчука: 18 вересня збереться розширене засідання двох комітетів – комітету у міжнародних справах і комітету з європейської інтеграції, на які будуть запрошені міністр закордонних справ пан Пристайко, віце-прем’єр з євроінтеграції пан Кулеба, представник Офісу президента, який відповідає за зовнішню політику (Ігор Жовква – ред.), і ми в такому розширеному складі обговоримо нашу майбутню зовнішньополітичну стратегію і, сподіваюся, сформуємо спільну урядову, президентську і парламентську позицію.

Деталі: Вакарчук акцентував, що за Конституцією саме парламент формує засади внутрішньої і зовнішньої політики держави, а президент і уряд їх втілюють.

Українська правда

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Теми: Вакарчук Верховна Рада Кабінет міністрів


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