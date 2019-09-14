Депутаты с представителями правительства и ОП обсудят внешнюю политику - Вакарчук

Совместное заседание двух профильных парламентских комитетов с участием министра иностранных дел, профильного вице-премьера и представителя Офиса президента для формирования основ внешнеполитической стратегии состоится 18 сентября.

Источник: лидер партии "Голос", член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Вакарчук в комментарии журналистам в кулуарах YES, пишет Укринформ

Прямая речь Вакарчука: 18 сентября соберется расширенное заседание двух комитетов - комитета по международным делам и комитета по европейской интеграции, на которые будут приглашены министр иностранных дел господин Пристайко, вице-премьер по евроинтеграции господин Кулеба, представитель Офиса президента, который отвечает за внешнюю политику (Игорь Жовква - ред.), и мы в таком расширенном составе обсудим наше будущее внешнеполитической стратегии и, надеюсь, сформируем совместную правительственную, президентскую и парламентскую позицию.

Детали: Вакарчук акцентировал, что по Конституции именно парламент формирует основы внутренней и внешней политики государства, а президент и правительство их воплощают.