З палацу у Британії, де народився Черчілль, вкрали золотий унітаз

11860 переглядів
Субота, 14 вересня 2019, 20:52

У Британії був вкрадений туалет з чистого золота, встановлений в колишньому будинку Вінстона Черчілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз - це твір мистецтва під назвою "Aмерика" італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Його вартість перевищує мільйон євро.

Експонат був присутній у Бленхеймському палаці, де народився Черчілль, в якості інсталяції на художній експозиції. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

Поліція підтвердила, що унітаз був вкрадений і що вони проводять розслідування.

Туалет досі не знайшли, але у зв'язку з крадіжкою був заарештований 66-річний чоловік.

 

Поліція отримала повідомлення про крадіжку о 4.57 ранку суботи. Зловмисники проникли до палацу вночі і покинули місце злочину приблизно о 4.50 ранку. Оскільки унітаз був підключений до системи каналізації і водогону, його крадіжка завдала істотної шкоди і привела до затоплення.

У 2016 році інсталяція виставлялася в Нью-Йорку в музеї Гуггенхейма.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Велика Британія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Великобританія продовжить підтримувати євроатлантичні амбіції України - міністр 14 вересня 2019, 10:27
Парламент Британії вдруге відхилив пропозицію Джонсона про вибори 10 вересня 2019, 08:31
У Британії набув чинності закон, що блокує Brexit без угоди 31 жовтня 9 вересня 2019, 18:00
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
Фото

Що ховається за красивою картинкою

success story

Що насправді трапляється з нашим тілом у польоті, і як цьому зарадити

психологія

Багатозадачність руйнує наш мозок