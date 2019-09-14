З палацу у Британії, де народився Черчілль, вкрали золотий унітаз

У Британії був вкрадений туалет з чистого золота, встановлений в колишньому будинку Вінстона Черчілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз - це твір мистецтва під назвою "Aмерика" італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Його вартість перевищує мільйон євро.

Експонат був присутній у Бленхеймському палаці, де народився Черчілль, в якості інсталяції на художній експозиції. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

Поліція підтвердила, що унітаз був вкрадений і що вони проводять розслідування.

Туалет досі не знайшли, але у зв'язку з крадіжкою був заарештований 66-річний чоловік.

Поліція отримала повідомлення про крадіжку о 4.57 ранку суботи. Зловмисники проникли до палацу вночі і покинули місце злочину приблизно о 4.50 ранку. Оскільки унітаз був підключений до системи каналізації і водогону, його крадіжка завдала істотної шкоди і привела до затоплення.

У 2016 році інсталяція виставлялася в Нью-Йорку в музеї Гуггенхейма.