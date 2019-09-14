Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из дворца в Британии, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Суббота, 14 сентября 2019, 20:52

В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз - это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость превышает миллион евро.

Экспонат присутствовал в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

Полиция подтвердила, что унитаз был украден и что они проводят расследование.

 

Туалет до сих пор не нашли, но в связи с кражей был арестован 66-летний мужчина.

Полиция получила сообщение о краже в 4.57 утра субботы. Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.

В 2016 году установка выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: