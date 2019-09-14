Из дворца в Британии, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

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Суббота, 14 сентября 2019, 20:52

В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз - это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость превышает миллион евро.

Экспонат присутствовал в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

Полиция подтвердила, что унитаз был украден и что они проводят расследование.

 

Туалет до сих пор не нашли, но в связи с кражей был арестован 66-летний мужчина.

Полиция получила сообщение о краже в 4.57 утра субботы. Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.

В 2016 году установка выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

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Темы: Великобритания


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