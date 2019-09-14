У школі на Вінничині отруїлося 20 людей

На Вінничині через отруєння у школі госпіталізовано 5 дорослих і 15 дітей, поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: 13 вересня до поліції надійшла інформація про госпіталізацію учнів та працівників однієї з козятинських шкіл до районної лікарні з діагнозом харчове отруєння. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.

Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.

Деталі: Роботу закладу, який готував та доставляв їжу до школи, призупинено.

Постраждалим надана медична допомога. Загрози життю та здоров’ю потерпілих немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.