У школі на Вінничині отруїлося 20 людей

8368 переглядів
Субота, 14 вересня 2019, 22:01

На Вінничині через отруєння у школі госпіталізовано 5 дорослих і 15 дітей, поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: 13 вересня до поліції надійшла інформація про госпіталізацію учнів та працівників однієї з козятинських шкіл до районної лікарні з діагнозом харчове отруєння. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15  дітей.

Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.

Деталі: Роботу закладу, який готував та доставляв їжу до школи, призупинено.

Постраждалим надана медична допомога. Загрози життю та здоров’ю потерпілих немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Вінницька область поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пожежу на військовому складі в Калинівці загасили 11 вересня 2019, 18:10
Генштаб показав, як горить арсенал боєприпасів у Калинівці 11 вересня 2019, 15:01
На складах у Калинівці знову горить і вибухає 11 вересня 2019, 13:09
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
Фото

Що ховається за красивою картинкою

success story

Що насправді трапляється з нашим тілом у польоті, і як цьому зарадити

психологія

Багатозадачність руйнує наш мозок