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В школе в Винницкой области отравились 20 человек

Суббота, 14 сентября 2019, 22:01
В школе в Винницкой области отравились 20 человек

В Винницкой области из-за отравления в школе госпитализированы 5 взрослых и 15 детей, полиция открыла уголовное производство.

Источник: полиция Винницкой области

Дословно: 13 сентября в полицию поступила информация о госпитализации учащихся и работников одной из козятинский школ в районную больницу с диагнозом пищевое отравление. Всего на больничных койках оказались 20 человек, из них 5 взрослых и 15 детей.

Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы.

Детали: Работа заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, приостановлена.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьполиция
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