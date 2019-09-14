В Україні похолодало, але поки сухо

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Субота, 14 вересня 2019, 23:28

15 вересня в Україні очікується суха і прохолодна погода, лише на півдні збережеться тепло.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

 

Деталі: У неділю очікується погода без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°, удень 16-21°. У південній частині вночі 9-14°, вдень 20-25°. У Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві – без опадів; температура повітря вночі близько 10°, вдень 18-20°.

У понеділок, 16 вересня – без опадів, лише в північній частині місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°. Вдень 19-24°, у південних, місцями і в центральних областях 25-28°. У Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві – без опадів; температура повітря вночі 11-13°, удень 20-22°.

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Теми: погода


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