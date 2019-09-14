В Украине похолодало, но пока сухо

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Суббота, 14 сентября 2019, 23:28

15 сентября в Украине ожидается сухая и прохладная погода, лишь на юге сохранится тепло.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

Детали: В воскресенье ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°. В южной части ночью 9-14°, днем 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днём 8-13°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днем 18-20°.

В понедельник, 16 сентября – без осадков, лишь в северной части местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

 

Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей до 16°. Днем 19-24°, в южных, местами и в центральных областях 25-28°. В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днём 20-22°.

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Темы: погода


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