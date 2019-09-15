Через атаки дронів видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився вдвічі

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Неділя, 15 вересня 2019, 04:10

Безпілотники єменських повстанців здійснили найбільшу за 10 років атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Видобуток нафти в країні скоротився вдвічі.

Джерело: повідомляють Bloomberg и Reuters.

Два об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco атакували безпілотники. Дрони з вибухівкою атакували об'єкти вночі 14 вересня.

Після атаки видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився вдвічі, стверджують джерела Bloomberg і Reuters. Після атаки компанія скоротила видобуток на п'ять мільйонів барелів. Це близько 50% добового видобутку нафти в Саудівській Аварії і близько 5% - в світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусит з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

Як пише Bloomberg, нинішня атака на нафтові родовища Саудівської Аравії стала найбільшою за останні 10 років.

Нагадаємо:

  • У Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

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Теми: тероризм нафта


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