Из-за атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 04:10

Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократилась вдвое.

Источник: сообщают Bloomberg и Reuters.

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Дроны со взрывчаткой атаковали объекты ночью 14 сентября.

После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, утверждают источники Bloomberg и Reuters. После атаки компания сократила добычу на пять миллионов баррелей. Это около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аварии и около 5% — в мире. 

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 

Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.

Напомним: 

  • В Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  

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Темы: терроризм нефть


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