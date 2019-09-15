Из-за атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое

Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократилась вдвое.

Источник: сообщают Bloomberg и Reuters.

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Дроны со взрывчаткой атаковали объекты ночью 14 сентября.

После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, утверждают источники Bloomberg и Reuters. После атаки компания сократила добычу на пять миллионов баррелей. Это около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аварии и около 5% — в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.

Напомним: