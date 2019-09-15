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Кішки, дельфіни та інші секретні шпигуни —  ЦРУ розсекретила документи

Неділя, 15 вересня 2019, 06:53

Центральне розвідувальне управління США навчало і тестувало тварин для використання їх в секретних місій в 1960-х роках.

Джерело: France Presse.

Дельфіни були одними з декількох видів тварин яких ЦРУ навчало для роботи на уряд. Великі зусилля було спрямовано на підготовку дельфінів в якості потенційних диверсантів, їх завданням було шпигувати за розвитком в Радянському Союзі атомного підводного флоту в середині 1960-х років.

Проекти Oxygas і Chirilogy прагнули з'ясувати, чи можна навчити дельфінів замінювати водолазів і розміщувати вибухівку на пришвартованих або рухомих судах, проникати в радянські гавані і залишати на місці акустичні буї та блоки виявлення ракет або плавати поруч з підводними човнами, щоб зібрати їх акустичний підпис.

Птахи були центральною фігурою в десятилітній програмі Центрального розвідувального управління США з навчання тварин в якості агентів, допомагаючи Вашингтону вести холодну війну проти Радянського Союзу.

Американська розвідка також вивчала кішок для можливості використовувати тварин як живий мікрофон. Собаки також були предметом уваги шпигунів, їм ставилося імплантат в мозок щоб подивитися, чи можна керувати чотирилапими дистанційно.

На початку 1970-х років ЦРУ звернулося до хижих птахів і воронів, сподіваючись, що їх можна буде навчити стеженню.

У проекті Axiolite дресирувальники, що працюють на острові у південній Каліфорнії, навчили птахів пролітати милі над водою між човном і сушею.

Якби навчання пройшло добре, у обраного кандидата була б непросте завдання: його вивезти контрабандою в Радянську Росію, де він буде таємно випущений в польові умови, і йому потрібно буде пролетіти 25 кілометрів з камерою, щоб зробити знімки радара для Ракети SA-5 і виліт назад.

Однак вважається, що жодна з цих програм не зайшла дуже далеко.

Теми: СШАрозвідка
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