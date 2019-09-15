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Кошки, дельфины и другие секретные шпионы — ЦРУ рассекретила документы

Воскресенье, 15 сентября 2019, 06:53

Центральное разведывательное управление США обучало и тестировало животных для использования их в секретных миссий в 1960-х годах.

Источник: France Presse.

Дельфины были одними из нескольких видов животных которых ЦРУ обучало для работы на правительство.

Большие усилия было направлено на подготовку дельфинов в качестве потенциальных диверсантов, их задачей было шпионить за развитием в Советском Союзе атомного подводного флота в середине 1960-х годов.

Проекты Oxygas и Chirilogy стремились выяснить, можно ли обучить дельфинов заменять водолазов и размещать взрывчатку на пришвартованных или движущихся судах, проникать в советские гавани и оставлять на месте акустические буи и блоки обнаружения ракет или плавать рядом с подводными лодками, чтобы собрать их акустические подписи.

Птицы были центральной фигурой в десятилетней программе Центрального разведывательного управления США по обучению животных в качестве агентов, помогая Вашингтону вести холодную войну против Советского Союза.

Американская разведка также изучала кошек для возможности использовать животных как живой микрофон. Собаки также были предметом внимания шпионов, им ставился имплантат в мозг чтобы посмотреть, можно ли управлять четверолапыми дистанционно.

В начале 1970-х годов ЦРУ обратилось к хищным птицам и воронам, надеясь, что их можно будет обучить слежке.

В проекте Axiolite дрессировщики, работающие на острове у южной Калифорнии, научили птиц пролетать мили над водой между лодкой и сушей.

Если бы обучение прошло хорошо, у выбранного кандидата была бы непростая задача: его вывезти контрабандой в Советскую Россию, где он будет тайно выпущен в полевые условия, и ему нужно будет пролететь 25 километров с камерой, чтобы сделать снимки радара для Ракеты SA-5 и вылет назад.

Однако считается, что ни одна из этих программ не зашла очень далеко. 

Темы: СШАразведка
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