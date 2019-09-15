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Суд розгляне справу ФДМ проти "Укртелекома" Ахметова ще раз

Неділя, 15 вересня 2019, 08:59
Суд розгляне справу ФДМ проти Укртелекома Ахметова ще раз

Верховний суд України ухвалив направити на новий розгляд справу проти ТОВ "ЕСУ" Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" і стягнення $81,9 млн пені за прострочення виконання зобов'язань з виконання інвестпрограми.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову Верховного суду від 28 серпня.

Деталі: Верховний суд скасував рішення судів, які відмовили задовольнити позов Фонда держмайна до ТОВ "ЕСУ". 

Відповідно до постанови, у рішеннях судів першої та апеляційної інстанції не вбачається, на підставі яких саме доказів суди дійшли висновку про здійснення інвестицій саме на суму 450 млн. доларів. 

"Посилаючись на наявність у матеріалах справи щорічного кошторису інвестицій ТОВ "ЕСУ", суди не звернули уваги, що зазначені документи стосуються інвестицій чи витрат "Укртелекому", а не "ЕСУ". З огляду на невстановлення судами попередніх інстанцій усіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення даного спору, рішення та постанова у частині первісного позову підлягає скасуванню, а справу - спрямовано на новий розгляд", - резюмували у Верховному суді.

Що було раніше:

Фонд держмайна за підсумками оголошеного восени 2010 року конкурсу на початку 2011 року продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської EPIC - ТОВ "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн.

Група "СКМ" українського бізнесмена Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" в 2013 році.

Позов до суду про розірвання договору з "ЕСУ" ФДМ подав в середині травня 2017 року, вимагаючи також стягнути 2,17 млрд грн пені. До справи як третьої особи на стороні відповідача було залучено Ощадбанк (Київ), в заставі у якого знаходиться зазначений пакет акцій "Укртелекому".

У жовтні 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов ФДМ і вирішив повернути 92,791% пакет акцій "Укртелекому" в державну власність і стягнути $ 81,9 млн пені (2,0171 млрд грн) за невиконання інвестиційних зобов'язань. Потім у грудні це рішення підтвердив апеляційний господарський суд.

На початку липня 2018 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу "ЕСУ" і направив справу на повторний розгляд суду першої інстанції.

У березні 2019 року Фонд держмайна не домігся в апеляційному суді повернення "Укртелекома" у державну власність.

У серпні 2019 р. Виконавча служба заарештувала близько 93% акцій "Укртелекому" за борги перед Ощадбанком.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкртелекомАхметовФДМсуд
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