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Суд рассмотрит дело о продаже "Укртелекома" Ахметову еще раз

Воскресенье, 15 сентября 2019, 08:59
Суд рассмотрит дело о продаже Укртелекома Ахметову еще раз

Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело против ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению инвестпрограммы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление Верховного суда от 28 августа.

Детали: Верховный суд отменил решения судов, которые отказали удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ".

Согласно постановлению, в решениях судов первой и апелляционной инстанции не усматривается, на основании каких именно доказательств суды пришли к выводу об осуществлении инвестиций именно на сумму 450 млн. долларов.

"Ссылаясь на наличие в материалах дела ежегодной сметы инвестиций ООО "ЕСУ", суды не обратили внимание, что указанные документы касаются инвестиций или расходов "Укртелекома", а не "ЕСУ". Учитывая неустановление судами предыдущих инстанций всех обстоятельств дела, необходимых для правильного решения данного спора, решение и постановление в части первоначального иска подлежит отмене, а дело - направлено на новое рассмотрение", - резюмировали в Верховном суде.

Что было раньше:

Фонд госимущества по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн.

Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

Иск в суд о расторжении договора с "ЕСУ" ФГИ подал в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Ощадбанк (Киев), в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".

В октябре 2017 г. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакета акций "Укртелекома" в госсобственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный хозяйственный суд.

В начале июля 2018 г. Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

В марте 2019 года Фонд госимущества не добился в апелляционном суде возвращения "Укртелекома" в государственную собственность.

В августе 2019 г. Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком. 

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Темы: УкртелекомАхметовФГИсуд
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