Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорне море йде корабель ВМС США

Неділя, 15 вересня 2019, 11:30

Через Босфорську протоку у Чорне море йде експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Bosphorus Observer, "Інтерфакс"

Деталі: Візит USNS Yuma стане для корабля вже третім за рік.

Яка мета у судна в Чорному морі - не повідомляється. 

USNS Yuma - швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.

У свою чергу росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ відстежує швидкохідне військово-транспортне судно "Юма" ВМС США, яке напередодні ввечері увійшло в акваторію Чорного моря. 

"Призначеними черговими силами і засобами Чорноморського флоту здійснюється безперервне спостереження за американським судном", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ. 

Теми: Чорне мореСШАфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Чорне море
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК "Південь"
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: