У Чорне море йде корабель ВМС США

Через Босфорську протоку у Чорне море йде експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Bosphorus Observer, "Інтерфакс"

Деталі: Візит USNS Yuma стане для корабля вже третім за рік.

Яка мета у судна в Чорному морі - не повідомляється.

USNS Yuma - швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.

У свою чергу росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ відстежує швидкохідне військово-транспортне судно "Юма" ВМС США, яке напередодні ввечері увійшло в акваторію Чорного моря.

"Призначеними черговими силами і засобами Чорноморського флоту здійснюється безперервне спостереження за американським судном", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ