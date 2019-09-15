У Чорне море йде корабель ВМС США

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Неділя, 15 вересня 2019, 11:30

Через Босфорську протоку у Чорне море йде експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Bosphorus Observer, "Інтерфакс"

Деталі: Візит USNS Yuma стане для корабля вже третім за рік.

Яка мета у судна в Чорному морі - не повідомляється. 

USNS Yuma - швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.

У свою чергу росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ відстежує швидкохідне військово-транспортне судно "Юма" ВМС США, яке напередодні ввечері увійшло в акваторію Чорного моря. 

"Призначеними черговими силами і засобами Чорноморського флоту здійснюється безперервне спостереження за американським судном", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ. 

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Теми: Чорне море США флот


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