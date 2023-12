В Черное море идет корабль ВМС США

Через Босфорский пролив в Черное море идет экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Источник: Укринформ со ссылкой на Bosphorus Observer, "Интерфакс"

Детали: Визит USNS Yuma станет для корабля уже третьим за год.

Какая цель у судна в Черном море - не сообщается.

USNS Yuma - скоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

В свою очередь россияне заявили, что Черноморский флот РФ отслеживает быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ