Е-квиток: В КМДА розповіли про пільги для школярів та студентів

Для учнів до кінця поточного року буде виготовлено єдиний електронний учнівський квиток, для студентів - студентську транспортну картку.

Джерело: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Деталі: За повідомленням департаменту, діятиме квиток впродовж усього навчання у школі на всі види транспорту, усі школярі отримають його безкоштовно.

"У випадку втрати квитка його можна буде придбати за символічну плату (близько 100 грн), замовивши через особистий кабінет киянина, він буде пільговий, без обмеження поїздками", - йдеться у повідомленні.

Студенти зможуть купувати на транспортну картку транспортні продукти з 50% знижкою.