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Е-билет: В КГГА рассказали про льготы для школьников и студентов

Воскресенье, 15 сентября 2019, 12:15
Е-билет: В КГГА рассказали про льготы для школьников и студентов

Для школьников до конца текущего года будет изготовлен единый электронный ученический билет, для студентов - студенческая транспортная карточка.

Источник: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Детали: По сообщению департамента, билет будет действовать на протяжении всего обучения в школе на все виды транспорта, все школьники получат его бесплатно.

"В случае потери билета его можно будет приобрести за символическую плату (около 100 грн), заказав через личный кабинет киевлянина, он будет льготный, без ограничения поездками", - говорится в сообщении.

Студенты смогут покупать на транспортную карточку транспортные продукты с 50% скидкой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспортденьгистуденты
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