Протести у Гонконзі: Поліція застосувала газ і водяні гармати

Поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати.

Джерело: Reuters, AFP, Bloomberg

Деталі: Участь в акції 15 вересня беруть, за даними ЗМІ, десятки тисяч людей.

Зіткнення протестуючих з правоохоронцями відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Раніше учасники акції зібралися біля британського консульства в Гонконзі, скандуючи "Врятуйте Гонконг!".

Поліція попереджала організаторів мітингу про заборону його проведення.

VIDEO: 🇭🇰 A large pro-democracy rally makes its way through #HongKong in defiance of a ban by police, after a smaller group rallied outside the British consulate in the city earlier to demand London protection for its former colonial subjects pic.twitter.com/5Knh4dRSll