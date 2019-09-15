Протести у Гонконзі: Поліція застосувала газ і водяні гармати

Protesters begin a pro-democracy march in the Causeway Bay district of Hong Kong in defiance of a ban by police, who warn the gathering is illegal pic.twitter.com/czPnOqGPRD

VIDEO: 🇭🇰 A large pro-democracy rally makes its way through #HongKong in defiance of a ban by police, after a smaller group rallied outside the British consulate in the city earlier to demand London protection for its former colonial subjects pic.twitter.com/5Knh4dRSll

Поліція попереджала організаторів мітингу про заборону його проведення.

Раніше учасники акції зібралися біля британського консульства в Гонконзі, скандуючи "Врятуйте Гонконг!".

Зіткнення протестуючих з правоохоронцями відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Деталі: Участь в акції 15 вересня беруть, за даними ЗМІ, десятки тисяч людей.

Поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати.

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