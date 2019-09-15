Протести у Гонконзі: Поліція застосувала газ і водяні гармати

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Неділя, 15 вересня 2019, 12:55

Поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати.

Джерело: Reuters, AFP, Bloomberg

Деталі: Участь в акції 15 вересня беруть, за даними ЗМІ, десятки тисяч людей.

Зіткнення протестуючих з правоохоронцями відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Раніше учасники акції зібралися біля британського консульства в Гонконзі, скандуючи "Врятуйте Гонконг!".

Поліція попереджала організаторів мітингу про заборону його проведення.

 

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Теми: акції мітинги поліція


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