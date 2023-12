Протесты в Гонконге: Полиция применила газ и водяные пушки

Полиция Гонконга применила к участникам очередной акции протеста слезоточивый газ и водяные пушки.

Источник: Reuters, AFP, Bloomberg

Детали: Участие в акции 15 сентября принимают, по данным СМИ, десятки тысяч человек.

Столкновения протестующих с правоохранителями произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Участники акции собрались возле британского консульства в Гонконге, скандируя "Спасите Гонконг!".

Полиция предупреждала организаторов митинга о запрете его проведения.

VIDEO: 🇭🇰 A large pro-democracy rally makes its way through #HongKong in defiance of a ban by police, after a smaller group rallied outside the British consulate in the city earlier to demand London protection for its former colonial subjects pic.twitter.com/5Knh4dRSll