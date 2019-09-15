Проект держбюджету вже надійшов до Ради

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Неділя, 15 вересня 2019, 16:24

Проект держбюджету на 2020 рік у неділю надійшов до Верховної Ради.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Кабінет міністрів у неділю подав проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" до Верховної Ради.

Водночас текст законопроекту на сайті парламенту поки відсутній.

Що було раніше: у неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет.

"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори", - сказав Гончарук. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Українська правда

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Теми: бюджет Верховна Рада


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