Проект госбюджета уже передали парламенту

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 16:24

Проект госбюджета на 2020 год в воскресенье поступил в Верховную Раду.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Кабинет министров в воскресенье подал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в Верховную Раду.

В то же время текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Что было ранее: в воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет.

"Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах", - сказал Гончарук. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Украинская правда

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Темы: бюджет Верховная Рада


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