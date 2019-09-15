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У Польщі чекають на зняття заборони на пошук тіл після заяви Зеленського

Неділя, 15 вересня 2019, 18:15

Віце-президент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик заявив, що польська сторона після недавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає на скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Після демонтажу пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах на Підкарпатті влада України заборонила пошук польських тіл.

"Ми очікуємо, що ця заборона буде скасована, і ми зможемо розпочати роботу, оскільки подібні роботи зараз без перешкод може проводити у Польщі українська сторона", - наголосив Швагжик.

Він підкреслив, що зміна на посаді президента України пов’язується з надією на зміни в українській політиці щодо пошуків тіл в Україні. Швагжик додав однак, що візит президента України ще не приніс прориву, оскільки Зеленський не зробив декларації про скасування мораторію, а лише оголошення про те, що це станеться в майбутньому.

Передісторія:

  • Під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
  • Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

Теми: Польща
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