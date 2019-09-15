В Польше ждут снятия запрета на поиск тел после заявления Зеленского

98 просмотров
Воскресенье, 15 сентября 2019, 18:15

Вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил, что польская сторона после недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского ждет отмены моратория на поисково-эксгумационные работы в отношении польских жертв в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

После демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье власти Украины запретили поиск польских тел.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

Он подчеркнул, что изменение на посту президента Украины связывается с надеждой на изменения в украинской политике относительно поисков тел в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку Зеленский не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

Предыстория:

  • Во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.
  • Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Контрабанда янтаря: В Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб 15 сентября 2019, 09:59
В Польше назвали условия строительства "мемориала примирения" Зеленского 13 сентября 2019, 14:41
Поляк убил украинку и бежал в Германию, где его застрелила полиция 12 сентября 2019, 12:45
Все новости
Главные новости
Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией
Детали проекта бюджета: повышение минималки, доллар по 28,2
Проект бюджета-2020: дефицит бюджета вниз, расходы на дороги - вверх
Диоксид серы, оксид азота, формальдегиды: В КГГА объяснили загрязненный воздух Киева
Все новости
здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

психология

10 вещей, которых экстраверты могут научиться у интровертов

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів