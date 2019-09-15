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На Київщині авто зіткнулося з вантажівкою, 4 загиблих

Неділя, 15 вересня 2019, 23:30

Внаслідок ДТП за участю легкового та вантажного автомобілів поблизу смт Макарів на Київщині загинуло 4 осіб.

Джерело: сайт ДСНС, dtp.kiev.ua

Дослівно ДСНС: 15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи. Для деблокації тіл загиблих залучено 8 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС.

Деталі: Водночас dtp.kiev.ua повідомляє, що ДТП сталася на Житомирській трасі біля села Калинівка в 30 км від Києва.

Українська правда
Теми: ДТПКиївська область
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