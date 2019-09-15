В Киевской области авто столкнулось с грузовиком, 4 погибших

В результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей вблизи пгт Макаров Киевской области погибли 4 человека.

Источник: сайт ГСЧС, dtp.kiev.ua

Дословно ГСЧС: 15 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека. Для деблокации тел погибших привлечено 8 чел. л/с и 2 ед. техники ГСЧС.

Детали: В то же время, dtp.kiev.ua сообщает, что ДТП произошло на Житомирской трассе возле села Калиновка в 30 км от Киева.