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Провокатори осквернили пам’ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині

Понеділок, 16 вересня 2019, 04:20

Невідомі провокатори осквернили пам'ятник жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області і залишили записку.

Джерело: facebook директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського.

Дослівно: "У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"

Деталі: Долинський опублікував фото пам’ятника і записки. Цікаво, що автори записки, які назвались "українським народом", припустились кількох граматичних помилок, непритаманних носіям української мови.

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Нагадуємо:

  • В Україні діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Деякі політичні сили виступають за його зняття, а деякі – категорично проти.
  • В Офісі президента Зеленського вже заявляли, що планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року.
  • За даними "Економічної правди", у 2018 році через мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення Україна втратила 22,5 мільярдів доларів ВВП, що на 17% більшим від його фактичного рівня.
  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав за обмежений продаж землі: "До 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності – лише для громадян України. Купувати землю мають фермери, а не холдинги".
  • За даними Держгеокадастру, з 60,3 млн гектарів української землі майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю.
  • Під дію мораторію підпадають 96% с/г земель, при чому 68% – це паї селян.

Теми: провокаціїМиколаївська областьєвреїземля
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