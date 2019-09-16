Провокатори осквернили пам’ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині
Невідомі провокатори осквернили пам'ятник жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області і залишили записку.
Джерело: facebook директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського.
Дослівно: "У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"
Деталі: Долинський опублікував фото пам’ятника і записки. Цікаво, що автори записки, які назвались "українським народом", припустились кількох граматичних помилок, непритаманних носіям української мови.
Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість
Нагадуємо:
- В Україні діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Деякі політичні сили виступають за його зняття, а деякі – категорично проти.
- В Офісі президента Зеленського вже заявляли, що планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року.
- За даними "Економічної правди", у 2018 році через мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення Україна втратила 22,5 мільярдів доларів ВВП, що на 17% більшим від його фактичного рівня.
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав за обмежений продаж землі: "До 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності – лише для громадян України. Купувати землю мають фермери, а не холдинги".
- За даними Держгеокадастру, з 60,3 млн гектарів української землі майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю.
- Під дію мораторію підпадають 96% с/г земель, при чому 68% – це паї селян.
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