Провокатори осквернили пам’ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині

Невідомі провокатори осквернили пам'ятник жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області і залишили записку.

Джерело: facebook директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського.

Дослівно: "У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"

Деталі: Долинський опублікував фото пам’ятника і записки. Цікаво, що автори записки, які назвались "українським народом", припустились кількох граматичних помилок, непритаманних носіям української мови.

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Нагадуємо: