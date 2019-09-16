Провокаторы осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине

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Понедельник, 16 сентября 2019, 04:20

Неизвестные провокаторы осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманёвского района Николаевской области и оставили записку.

Источник: facebook директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Дословно: "В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой вспомнили Зеленского, Червоненко и меня. "Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к холокосту"

Детали: Долинский опубликовал фото памятника и записки. Интересно, что авторы записки, которые назвались "украинским народом", допустили несколько грамматических ошибок, несвойственных носителям украинского языка.

Знать больше Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

Напомним:

  • В Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Некоторые политические силы выступают за его снятие, а некоторые – категорически против.
  • В Офисе президента Зеленского уже заявляли, что планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.
  • По данным "Экономической правды", в 2018 году из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украина лишилась 22,5  миллиардов долларов ВВП, что на 17% больше от его фактического уровня.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман выступал за ограниченную продажу земли: "До 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности – только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги".
  • По данным Госгеокадастра, из 60,3 млн гектаров украинской земли почти 70% составляют сельскохозяйственные угодья с высоким плодородием.
  • Под действие моратория подпадают 96% с/х земель, причем 68% – это паи селян.

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Темы: провокации Николаевская область евреи земля


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