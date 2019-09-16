Провокаторы осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине

Неизвестные провокаторы осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманёвского района Николаевской области и оставили записку.

Источник: facebook директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Дословно: "В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой вспомнили Зеленского, Червоненко и меня. "Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к холокосту"

Детали: Долинский опубликовал фото памятника и записки. Интересно, что авторы записки, которые назвались "украинским народом", допустили несколько грамматических ошибок, несвойственных носителям украинского языка.

Знать больше Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

Напомним: