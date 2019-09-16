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Естонський міністр: поступки Росії прокладуть шлях до початку Москвою третьої війни

Понеділок, 16 вересня 2019, 11:43

Естонія не може відмовитися від принципів Євросоюзу щодо Росії заради прагматичного співробітництва, оскільки безсилля Заходу прокладе шлях до третього випадку інтервенції з боку Росії y будь-якій точці світу.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Рейнсалу сподівається, що Європейський Союз не послабить свою політику санкцій щодо Росії. Він зазначив, що санкції запровадили для того, щоб забезпечити економічний стимул Росії дотримуватися Мінських домовленостей щодо припинення агресії проти України, і що якщо домовленості будуть виконані, це може бути приводом для перегляду політики санкцій.

"Тепер, дивлячись на логіку Заходу, є небезпека зробити третю помилку", – каже Рейнсалу. За його словами, Захід повинен змусити Росію заплатити високу ціну після війни проти Грузії та України, а поступки Росії "прокладуть шлях до третьої інтервенційної пригоди у будь-якому куточку земної кулі".

Міністр зазначив, що хоча для багатьох країн Заходу запобігання агресії проти України базується насамперед на спільній думці про те, що несправедливість не повинна перемагати, але для Естонії це також питання безпеки, і підтримувати єдність Заходу – в інтересах Естонії.

"Навіть якщо ми в меншості з деяких питань, я не боюся (говорити – Ред.) певних речей", – сказав Рейнсалу, запевнивши, що Естонія захищає свої інтереси в галузі безпеки у переговорах на міжнародній арені, підтримуючи Україну.

На питання, що робити, коли більше держав захочуть відновити зв'язки з Росією і скасувати санкції, Рейнсалу відповів, що Естонії доводиться переконувати своїх друзів, що це рішення не є ані раціональним, ані моральним.

Нагадаємо, днями стало відомо, що посол ЄС у Москві Маркус Едерер закликав до розширення взаємодії з Росією у таких галузях, як мобільний зв’язок 5G та захист персональних даних.

Теми: РосіяЕстонія
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