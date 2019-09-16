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Эстонский министр: уступки Москве проложат путь к началу ею третьей войны

Понедельник, 16 сентября 2019, 11:43

Эстония не может отказаться от принципов Европейского Союза в отношении России ради прагматического сотрудничества, поскольку бессилие Запада проложит путь к третьему случаю интервенции со стороны России в любой точке мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Рейнсалу надеется, что Европейский Союз не ослабит свою политику санкций в отношении России. Он отметил, что санкции ввели для того, чтобы обеспечить экономический стимул для России соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины, и если договоренности будут выполнены, это может быть поводом для пересмотра политики санкций.

"Теперь, несмотря на логику Запада, есть опасность сделать третью ошибку", – говорит Рейнсалу. По его словам, Запад должен заставить Россию заплатить за высокую цену после войны против Грузии и Украины, а уступки России "проложат путь к третьему интервенционному приключению в любом уголке земного шара".

Министр отметил, что хотя для многих стран Запада предотвращение агрессии против Украины базируется прежде всего на общем мнении о том, что несправедливость не должна побеждать, но для Эстонии это также вопрос безопасности, и поддерживать единство – в интересах Эстонии.

"Даже если мы в меньшинстве по некоторым вопросам, я не боюсь определенных вещей", – сказал Рейнсалу, заверив, что Эстония защищает свои интересы в области безопасности в переговорах на международной арене, поддерживая Украине.

На вопрос, что делать, когда больше государств захотят восстановить связи с Россией и отменить санкции, Рейнсалу ответил, что Эстонии приходится убеждать своих друзей, что это решение не является ни рациональным, ни моральным.

Напомним, на днях стало известно, что посол ЕС в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь 5G и защита персональных данных.

Темы: РосcияЭстония
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