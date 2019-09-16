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Нардеп позмагається за "золото" чемпіонату світу з боротьби

Понеділок, 16 вересня 2019, 11:58

Народний депутат Верховної Ради Жан Беленюк і за сумісництвом український борець греко-римського стилю у понеділок позмагається за "золото" чемпіонату світу.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Деталі: Суперником українця у фіналі у ваговій категорії до 87 кілограмів буде угорець Віктор Льорінц. На шляху до фіналу Беленюк здолав представників Мексики, Білорусі та Німеччини.

Чемпіонат світу відбувається в столиці Казахстану, Нур-Султані. Фінальний поєдинок має відбутися 16 вересня.

Беленюк - срібний призер з греко-римської боротьби (до 85 кг) Олімпійських ігор 2016 року. На Чемпіонаті світу спортсмен також отримував першість: у 2015 році - золото, у 2018 році - срібло, у 2014 році - бронзу.

У 2019 році Беленюк став народним депутатом України. У Раду він пройшов за списками політичної партії "Слуга народу".

Українська правда

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Теми: Верховна Радаспортчемпіонат світу
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