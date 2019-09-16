Нардеп посоревнуется за "золото" чемпионата мира по борьбе

Народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк и по совместительству украинский борец греко-римского стиля поборется за "золото" чемпионата мира.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Детали: Соперником украинского в финале в весовой категории до 87 килограммов будет венгр Виктор Льоринц. На пути к финалу Беленюк одолел представителей Мексики, Беларуси и Германии.

Чемпионат мира проходит в столице Казахстана, Нур-Султане. Финальный поединок должен состояться 16 сентября.

Беленюк - серебряный призер по греко-римской борьбе (до 85 кг) Олимпийских игр 2016 года. На Чемпионате мира спортсмен также получал первенство: в 2015 году - золото, в 2018 году - серебро, в 2014 году - бронзу.

В 2019 году Беленюк стал народным депутатом Украины. В Раду он прошел по спискам политической партии "Слуга народа".