Нардеп посоревнуется за "золото" чемпионата мира по борьбе

Народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк и по совместительству украинский борец греко-римского стиля поборется за "золото" чемпионата мира.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Детали: Соперником украинского в финале в весовой категории до 87 килограммов будет венгр Виктор Льоринц. На пути к финалу Беленюк одолел представителей Мексики, Беларуси и Германии.

Чемпионат мира проходит в столице Казахстана, Нур-Султане. Финальный поединок должен состояться 16 сентября.