Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп посоревнуется за "золото" чемпионата мира по борьбе

Понедельник, 16 сентября 2019, 11:58

Народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк и по совместительству украинский борец греко-римского стиля поборется за "золото" чемпионата мира.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Детали: Соперником украинского в финале в весовой категории до 87 килограммов будет венгр Виктор Льоринц. На пути к финалу Беленюк одолел представителей Мексики, Беларуси и Германии.

Чемпионат мира проходит в столице Казахстана, Нур-Султане. Финальный поединок должен состояться 16 сентября.

Беленюк - серебряный призер по греко-римской борьбе (до 85 кг) Олимпийских игр 2016 года. На Чемпионате мира спортсмен также получал первенство: в 2015 году - золото, в 2018 году - серебро, в 2014 году - бронзу.

В 2019 году Беленюк стал народным депутатом Украины. В Раду он прошел по спискам политической партии "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: Верховная Радаспортчемпионат мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Верховная Рада
В Раде хотят штрафовать за переоборудование системы выхлопных газов в авто
Дубинский говорит, что обыски у него − это политическое преследование
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: