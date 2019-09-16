Нардеп посоревнуется за "золото" чемпионата мира по борьбе
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Понедельник, 16 сентября 2019, 11:58
Народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк и по совместительству украинский борец греко-римского стиля поборется за "золото" чемпионата мира.
Источник: Национальный олимпийский комитет Украины
Детали: Соперником украинского в финале в весовой категории до 87 килограммов будет венгр Виктор Льоринц. На пути к финалу Беленюк одолел представителей Мексики, Беларуси и Германии.
Чемпионат мира проходит в столице Казахстана, Нур-Султане. Финальный поединок должен состояться 16 сентября.
Украинская правда
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