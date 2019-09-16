Похолодання насувається: в Карпатах випаде мокрий сніг
У найближчі дні атмосферний фронт принесе в Україну з північного заходу Європи похолодання і дощову погоду.
Проце, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У вівторок у Карпатському регіоні помірний дощ; вночі у Вінницькій, Кіровоградській, вдень у більшості центральних, південних, Донецькій та Луганській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; в південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.
У Києві буде без опадів, температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 17 вересня найвища температура вдень була 30,9 в 2017р., Найнижча вночі 1,0 в 1952р.
На 18 вересня синоптики прогнозують в Україні часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°; в південній частині вночі 11-16°, вдень 16-21°.
У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла.
У Києві у вівторок також невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.
16 вересня температура води в Чорному і Азовському морях була 20-21°, в Дніпрі в межах Києва 19°.
За словами синоптика Наталки Діденко, надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі на Півночі, північному сході та Заході, якщо будуть прояснення, ймовірні невеликі заморозки.
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