Похолодание надвигается: в Карпатах выпадет мокрый снег

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Понедельник, 16 сентября 2019, 13:06

В ближайшие дни атмосферный фронт принесет в Украину с северо-запада Европы похолодание и дождливую погоду.

Обэтом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Во вторник в Карпатском регионе умеренный дождь; ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве будет без осадков, температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 17 сентября самая высокая температура днем была 30,9 в 2017г., самая низкая ночью 1,0 в 1952г.

На 18 сентября синоптики прогнозируют в Украине временами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 11-16°; в южной части ночью 11-16°, днем 16-21°.

В Карпатах дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве во вторник также небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

16 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 20-21°, в Днепре в пределах Киева 19°.

По словам синоптика Натальи Диденко, в дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать: будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый ли сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки.

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Темы: погода


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