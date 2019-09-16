На Одещині зіткнулись маршрутки: 19 осіб постраждали
В Одеській області через зіткнення двох маршрутних таксі постраждали, за попередніми даними, 19 осіб.
Джерело: повідомлення поліції Одещини; "Думская"
З повідомлення поліції: "Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом".
Деталі: Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхню кількість правоохоронці уточнюють.
Подія сталася в селі Шабо Білгород-Дністровського району.
"Думская" уточнює, що з 19 госпіталізованих одна людина отримала важкі травми. Однак поліція такої інформації не повідомляє.
За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса – Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала у Затоку.
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