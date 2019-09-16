На Одещині зіткнулись маршрутки: 19 осіб постраждали

5162 перегляди
Понеділок, 16 вересня 2019, 13:31

В Одеській області через зіткнення двох маршрутних таксі постраждали, за попередніми даними, 19 осіб.

Джерело: повідомлення поліції Одещини; "Думская"

З повідомлення поліції: "Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом".

Деталі: Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхню кількість правоохоронці уточнюють.

Подія сталася в селі Шабо Білгород-Дністровського району.

 

"Думская" уточнює, що з 19 госпіталізованих одна людина отримала важкі травми. Однак поліція такої інформації не повідомляє.

 

За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса – Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала у Затоку.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Одеська область ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Співробітник СБУ загинув, "виконуючи завдання, максимально наближені до бойових" 14 вересня 2019, 09:03
"Винний наркотик", бринза і баранина. Яким буде перший гастромаршрут Бессарабією 6 вересня 2019, 06:00
Другому власнику "Токіо Стар", де загинули 9 осіб, повідомили про підозру 2 вересня 2019, 22:31
Усі новини
Головні новини
Аваков: Той, хто замовив підпал дому Гонтаревої, шкодить своїй державі
Спалили дім Гонтаревої під Києвом
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ
Міністр МЗС назвав "формулу Зеленського" по Донбасу
Усі новини
психологія

Як почати заощаджувати: 4 поради

сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?