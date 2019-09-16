На Одещині зіткнулись маршрутки: 19 осіб постраждали

В Одеській області через зіткнення двох маршрутних таксі постраждали, за попередніми даними, 19 осіб.

Джерело: повідомлення поліції Одещини; "Думская"

З повідомлення поліції: "Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом".

Деталі: Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхню кількість правоохоронці уточнюють.

Подія сталася в селі Шабо Білгород-Дністровського району.

"Думская" уточнює, що з 19 госпіталізованих одна людина отримала важкі травми. Однак поліція такої інформації не повідомляє.

За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса – Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала у Затоку.