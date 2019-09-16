На Одесщине столкнулись маршрутки: 19 человек пострадали

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Понедельник, 16 сентября 2019, 13:31

В Одесской области из-за столкновения двух маршрутных такси пострадали, по предварительным данным, 19 человек.

Источник: сообщение полиции Одесской; "Думская"

Из сообщения полиции: "Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством".

Детали: Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу. Их количество правоохранители уточняют.

Происшествие произошло в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

 

"Думская" уточняет, что из 19 госпитализированных один человек получил тяжелые травмы. Однако полиция такой информации не сообщает.

 

По данным очевидцев, столкнулись автобус №560 "Одесса – Белгрод-Днестровский" и маршрутка, ехавшая в залив.

 

Украинская правда

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Темы: Одесская область ДТП


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