На Одесщине столкнулись маршрутки: 19 человек пострадали
В Одесской области из-за столкновения двух маршрутных такси пострадали, по предварительным данным, 19 человек.
Источник: сообщение полиции Одесской; "Думская"
Из сообщения полиции: "Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством".
Детали: Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу. Их количество правоохранители уточняют.
Происшествие произошло в селе Шабо Белгород-Днестровского района.
"Думская" уточняет, что из 19 госпитализированных один человек получил тяжелые травмы. Однако полиция такой информации не сообщает.
По данным очевидцев, столкнулись автобус №560 "Одесса – Белгрод-Днестровский" и маршрутка, ехавшая в залив.
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