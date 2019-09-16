У Києві троє напали на поліцейського, він вистрілив у відповідь
Троє чоловіків напали на поліцейського у Дарницькому районі Києва, правоохоронець вистрілив у відповідь і поранив нападника.
Джерело: прес-служба поліції Києва.
Дослівно: "У столиці правоохоронці затримали трьох осіб за напад на поліцейського. Таку негативну реакцію зловмисників викликало зроблене спецпризначенцем зауваження. Вони застосували газ та побили правоохоронця, який, захищаючись, був змушений застосувати зброю".
Деталі: Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він побачив компанію, яка гучно слухала музику та лаялась, тому підійшов, представився і попросив поводитися тихіше.
Але один із чоловіків розпочав із правоохоронцем суперечку, а інший вдарив його по голові та приснув в обличчя газом.
За словами заступника начальника Дарницького управління поліції Олександра П’ятниківського, після цього травмований спецпризначенець дістав травматичний пістолет, вистрілив спершу вгору, а потім в ногу опоненту.
Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити.
У цей час із магазину у дворі будинку вибігли охоронці і втрутилися у ситуацію. Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.
Потерпілих госпіталізували. У поліцейського виявили численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медичні обстеження.
Інший постраждалий, який отримав вогнепальне поранення ноги, перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.
Трьох чоловіків, які били поліцейського, затримали, з ними спілкуються слідчі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.
У поліції також відзначили, що правоохоронець стріляв з власного зареєстрованого травматичного пістолета.