У Києві троє напали на поліцейського, він вистрілив у відповідь

Троє чоловіків напали на поліцейського у Дарницькому районі Києва, правоохоронець вистрілив у відповідь і поранив нападника.

Джерело: прес-служба поліції Києва.

Дослівно: "У столиці правоохоронці затримали трьох осіб за напад на поліцейського. Таку негативну реакцію зловмисників викликало зроблене спецпризначенцем зауваження. Вони застосували газ та побили правоохоронця, який, захищаючись, був змушений застосувати зброю".

Деталі: Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він побачив компанію, яка гучно слухала музику та лаялась, тому підійшов, представився і попросив поводитися тихіше.

Але один із чоловіків розпочав із правоохоронцем суперечку, а інший вдарив його по голові та приснув в обличчя газом.

За словами заступника начальника Дарницького управління поліції Олександра П’ятниківського, після цього травмований спецпризначенець дістав травматичний пістолет, вистрілив спершу вгору, а потім в ногу опоненту.

Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити.

У цей час із магазину у дворі будинку вибігли охоронці і втрутилися у ситуацію. Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.

Потерпілих госпіталізували. У поліцейського виявили численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медичні обстеження.

Інший постраждалий, який отримав вогнепальне поранення ноги, перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Трьох чоловіків, які били поліцейського, затримали, з ними спілкуються слідчі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

У поліції також відзначили, що правоохоронець стріляв з власного зареєстрованого травматичного пістолета.