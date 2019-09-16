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В Киеве трое напали на полицейского, он выстрелил в ответ

Понедельник, 16 сентября 2019, 13:37

Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе Киева, правоохранитель выстрелил в ответ и ранил нападавшего.

Источник: пресс-служба полиции Киева.

Дословно: "В столице правоохранители задержали трех человек за нападение на полицейского. Такую негативную реакцию злоумышленников вызвало сделанное спецназовцем замечание. Они применили газ и избили полицейского, который, защищаясь, был вынужден применить оружие". 

 

Детали: Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он увидел компанию, которая громко слушала музыку и ругалась, потому подошел, представился и попросил вести себя тише.

Но один из мужчин начал с полицейским спор, а другой ударил его по голове и брызнул в лицо газом.

По словам заместителя начальника Дарницкого управления полиции Александра Пьятныкивского, после этого травмированный спецназовец достал травматический пистолет, выстрелил сначала вверх, а потом в ногу оппоненту. 

 

После этого трое молодчиков из компании набросились на полицейского и начали его избивать.

В это время из магазина во дворе дома выбежали охранники и вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

Пострадавших госпитализировали. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также два сломанных ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования.

Другой пострадавший, получивший огнестрельное ранение ноги, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Трех мужчин, которые били полицейского, задержали, с ними общаются следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции также отметили, что полицейский стрелял из собственного зарегистрированного травматического пистолета.

Темы: Киевполиция
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