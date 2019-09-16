Правоохоронці "зливали" за гроші підслухані телефонні розмови – ДБР

11469 переглядів
Понеділок, 16 вересня 2019, 13:49

Кілька правоохоронців причетні до продажу приватних телефонних розмов.

Джерело: заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook

Пряма мова: "Розслідуємо причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов та іншої інформації щодо певного кола осіб… Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов".

Деталі: За її словами, вже встановлено, що правоохоронці отримували від операторів мобільного зв’язку інформацію про телефонні розмови громадян і продавали її посередникам, а ті – перепродавали замовникам.

Днями слідчі ДБР спільно с працівниками СБУ провели низку обшуків, під час яких отримали докази протиправних дій правоохоронців. Слідчі дії ще тривають.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДБР мобільний зв'язок кримінал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР допитало звільнених моряків 13 вересня 2019, 20:18
ДБР прийшло з обшуками у банк Порошенка 13 вересня 2019, 13:09
Порошенко прийшов на допит у ДБР 13 вересня 2019, 11:04
Усі новини
Головні новини
Аваков: Той, хто замовив підпал дому Гонтаревої, шкодить своїй державі
Спалили дім Гонтаревої під Києвом
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ
Міністр МЗС назвав "формулу Зеленського" по Донбасу
Усі новини
психологія

Як почати заощаджувати: 4 поради

сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?