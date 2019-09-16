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Правоохоронці "зливали" за гроші підслухані телефонні розмови – ДБР

Понеділок, 16 вересня 2019, 13:49

Кілька правоохоронців причетні до продажу приватних телефонних розмов.

Джерело: заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook

Пряма мова: "Розслідуємо причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов та іншої інформації щодо певного кола осіб… Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов".

Деталі: За її словами, вже встановлено, що правоохоронці отримували від операторів мобільного зв’язку інформацію про телефонні розмови громадян і продавали її посередникам, а ті – перепродавали замовникам.

Днями слідчі ДБР спільно с працівниками СБУ провели низку обшуків, під час яких отримали докази протиправних дій правоохоронців. Слідчі дії ще тривають.

Українська правда
Теми: ДБРмобільний зв'язоккримінал
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