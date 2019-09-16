Правоохранители "сливали" за деньги подслушанные телефонные разговоры – ГБР
2322 просмотра
Понедельник, 16 сентября 2019, 13:49
Несколько правоохранителей причастны к продаже частных телефонных разговоров.
Источник: заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook
Прямая речь: "Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц... Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров".
Дополняется...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua