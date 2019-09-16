Правоохранители "сливали" за деньги подслушанные телефонные разговоры – ГБР

Прямая речь: "Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц... Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров".

Несколько правоохранителей причастны к продаже частных телефонных разговоров.

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