Правоохранители "сливали" за деньги подслушанные телефонные разговоры – ГБР

Несколько правоохранителей причастны к продаже частных телефонных разговоров.

Источник: заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook

Прямая речь: "Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц... Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров".

Детали: По ее словам, уже установлено, что правоохранители получали от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан и продавали ее посредникам, а те - перепродавали заказчикам.

На днях следователи ГБР совместно с работниками СБУ провели ряд обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей. Следственные действия продолжаются.