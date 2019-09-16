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Правоохранители "сливали" за деньги подслушанные телефонные разговоры – ГБР

Понедельник, 16 сентября 2019, 13:49

Несколько правоохранителей причастны к продаже частных телефонных разговоров.

Источник: заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook

Прямая речь: "Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц... Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров".

Детали: По ее словам, уже установлено, что правоохранители получали от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан и продавали ее посредникам, а те - перепродавали заказчикам.

На днях следователи ГБР совместно с работниками СБУ провели ряд обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: ГБРмобильная связькриминал
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