Росія проводить міжнародні навчання: майже 130 тисяч військових з 8 країн

В Оренбурзькій області Росії почалися військові навчання "Центр-2019", в яких візьмуть участь 128 тисяч військових з 8 країн світу.

Джерело: прес-служба Міноборони РФ

Дослівно: "Всього до проведення стратегічного командно-штабного навчання планується залучити близько 128 тис. військовослужбовців, понад 20 тис. одиниць озброєння і військової техніки, близько 600 літальних апаратів і до 15 кораблів і суден забезпечення...

У європейській частині РФ будуть задіяні до 12950 осіб (з них військовослужбовців РФ - до 10700, іноземних держав - до 2250 осіб), танків - до 250, бойових машин піхоти і бронетранспортерів - до 450, артилерійських систем і РСЗВ - до 200".

Деталі: Відзначається, що в навчаннях візьмуть участь військові з восьми країн - крім Росії, це Китай, Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і Узбекистан.

Маневри пройдуть з 16 по 21 вересня. Деякі епізоди навчань будуть проведені "за окремими планами" на полігонах зарубіжних країн і акваторії Каспійського моря.

Основними цілями навчань називають - "перевірку підготовленості управління міжвидовими військами, отримання практики в ході вирішення спільних завдань по збереженню миру, захисту інтересів і забезпечення безпеки в Центрально-Азіатському регіоні, демонстрація готовності збройних сил РФ і держав регіону до захисту національних інтересів".

Навчання пройдуть в два етапи: під час першого військові відпрацюють боротьбу з міжнародним тероризмом, відбиттям повітряних нападів, розвідувально-пошукові дії; на другому етапі - буде відпрацьовано "нанесення масованого вогневого удару і ведення наступальних дій для розгрому противника".

Відзначимо, що на карті, яку опублікувало Міноборони РФ, зображений і український Крим, який Росія анексувала у 2014 році.