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Россия проводит международные учения: почти 130 тысяч военных из 8 стран

Понедельник, 16 сентября 2019, 14:18

В Оренбургской области России начались военные учения "Центр-2019", в которых примут участие 128 тысяч военных из 8 стран мира.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "Всего к проведению стратегического командно-штабного учения планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения…

В европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ - до 10700, иностранных государств - до 2250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и РСЗО - до 200".

Детали: Отмечается, что в учениях примут участие военные из 8 стран — помимо России, это Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран и акватории Каспийского моря.

Основными целями учений называют – "проверку подготовленности управления межвидовой группировкой войск, получение практики в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, демонстрация готовности вооруженных сил РФ и государств региона к защите национальных интересов".

 

Учения пройдут в два этапа: в ходе первого военные отработают борьбу с международным терроризмом, отражение воздушных нападений, разведывательно-поисковые действия; на втором этапе - будет отработано "нанесение массированного огневого удара и ведение наступательных действий по разгрому противника".

Отметим, что на карте, которую опубликовало Минобороны РФ, изображен и украинский Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

Украинская правда
Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
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