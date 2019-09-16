Львіський активіст програв суд Офісу Зеленського щодо мови

Відомий львівський активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента з вимогою надати український переклад російськомовного виступу Володимира Зеленського.

Про це повідомляє 16 вересня видання Zaxid.net.

Наприкінці травня президент виступав на форумі інтернет- діячів ІForum російською мовою. За словами Літинського, президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов'язків має спілкуватись державною мовою. Тому львів'янин звернувся до Офісу президента з проханням надати український переклад виступу.

"Вони спершу взагалі не надали відповіді. Я подав у суд і потім вони (представники ОПУ - ред.) надіслали відповідь, що перекладу надавати не будуть. Тобто, як мінімум, вони порушили закон "Про звернення громадян", бо не надали вчасно відповідь", – зазначає Літинський.

За його словами, Офіс президента надавав відповідь на його звернення понад 30 днів. У своїй позовній заяві Літинський просив суд визнати протиправною бездіяльність ОПУ щодо неналежного розгляду звернення громадянина, а також зобов'язати надати письмовий переклад виступу президента.

Справу розглядав Львівський окружний адміністративний суд. В ОПУ пояснили суду, що відповідь на звернення "була надіслана з затримкою через реорганізацію Адміністрації президента".

"(Офіс президента) повідомив, що національним законодавством не передбачено обов'язкове здійснення перекладу виступу чи промов глави держави на заходах, які прямо не пов'язані із реалізацією ним повноважень президента України", – вказано у рішенні суду.

12 вересня суддя Львівського окружного адміністративного суду Ростислав Москаль повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Літинського.

У рішенні суду зокрема вказано, що на офіційному сайті президента було оприлюднено дві публікації щодо виступу Зеленського на ІForum.

Літинський повідомив, що подасть апеляцію.

Що відбулося раніше: У вересні 2015 року Літинський добився у суді зобов'язання МВС видати йому український переклад російськомовного виступу міністра Арсена Авакова.

Передісторія: