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Львовский активист проиграл суд Офису Зеленского относительно языка

Понедельник, 16 сентября 2019, 16:12

Известный львовский активист Святослав Литинский проиграл суд против Офиса президента с требованием предоставить украинский перевод русскоязычного выступления Владимира Зеленского.

Об этом сообщает 16 сентября издание Zaxid.net.

В конце мая президент выступал на форуме интернет-деятелей ІForum на русском языке. По словам Литинского, президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен общаться на государственном языке. Поэтому львовянин обратился в Офис президента с просьбой предоставить украинский перевод выступления.

"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители ОПУ - ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", - отмечает Литинский.

По его словам, Офис президента готовил ответ на его обращение более 30 дней. В своем исковом заявлении Литинский просил суд признать противоправной бездеятельность ОПУ относительно ненадлежащего рассмотрения обращения гражданина, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.

Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. В ОПУ пояснили суду, что ответ на обращение "был направлен с задержкой из-за реорганизации Администрации президента".

"(Офис президента) сообщил, что национальным законодательством не предусмотрено обязательное осуществление перевода выступления или речей главы государства на мероприятиях, которые прямо не связаны с реализацией им полномочий президента Украины", – указано в решении суда.

12 сентября судья Львовского окружного административного суда Ростислав Москаль полностью отказал в удовлетворении исковых требований Литинского.

В решении суда в частности указано, что на официальном сайте президента было обнародовано две публикации относительно выступления Зеленского на ІForum.

Литинский сообщил, что подаст апелляцию.

Что произошло ранее: В сентябре 2015 года Литинский добился в суде обязательства МВД выдать ему украинский перевод русскоязычного выступления министра Арсена Авакова.

Предыстория:

  • Святослав Литинский – известный львовский активист, в судах отстаивающий украинский язык в различных сферах. В частности, он получил первый в Украине паспорт без русскоязычного дубляжа.
  • Он заставил Volkswagen выпускать автомобили с украинским интерфейсом, выиграл иски против производителя стиральных машин Samsung, "Пузатой Хаты", Hewlett Packard, добился от ПриватБанка предоставлять выписки и чеки на украинском языке.

Темы: Зеленскийязык
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