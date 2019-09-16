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"Слуга народу" став чемпіоном світу з боротьби

Понеділок, 16 вересня 2019, 16:13

Народний депутат Верховної Ради Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів.

Фінальний поєдинок пройшов у понеділок 16 вересня.

У сутичці за "золото" Беленюк здолав угорця Віктора Льорінца з рахунком 2:1.

Чемпіонат світу проходить у столиці Казахстану, Нур-Султані. На шляху до фіналу Беленюк переміг німця Деніса Кудлу (2:1), білоруса Ніколая Стадуба (3:1), хорвата Івана Хуклека (7:1) та мексиканця Альфонсо Лейву Йєпєса (5:1).

У 2018 році Беленюк ставав срібним призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби. Також Беленюк вигравав і золото у 2015 році.

У 2019 році Жан Беленюк обраний народним депутатом за списками партії "Слуга народу".

Микола Аврамчук для УП
Теми: Слуга народуспорт
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