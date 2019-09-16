"Слуга народа" стал чемпионом мира по борьбе

Народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов.

Финальный поединок прошел в понедельник 16 сентября.

В схватке за "золото" Беленюк одолел венгра Виктора Льоринца со счетом 2:1.

🇺🇦🤼‍♂️🥇Жан Беленюк - чемпіон світу!!!👍👍👍



Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (-87 кг) у напруженому фіналі здолав опір угорця Віктора Льорінца і вдруге в кар'єрі здобув золото чемпіонату світу.



Вітаємо і пишаємось!!!💪💪💪 pic.twitter.com/CeypZrNCOT — НОК України (@OlympicUA) September 16, 2019

Чемпионат мира проходит в столице Казахстана, Нур-Султане. На пути к финалу Беленюк победил немца Дениса Кудлу (2:1), белоруса Николая Стадуба (3: 1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса (5:1).

В 2018 году Беленюк становился серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе. Также Беленюк выигрывал и золото в 2015 году.

В 2019 году Жан Беленюк избран народным депутатом по спискам партии "Слуга народа".