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Окупанти подумують про перейменування Криму

Понеділок, 16 вересня 2019, 18:08
Окупанти подумують про перейменування Криму

Окупаційна влада Криму обговорить ідею закріпити за анексованою АРК подвійну назву Республіка Крим - Таврида.

Джерело: "Российская газета", "РИА Новости", ТАСС

Деталі: З пропозицією про перейменування виступив глава національно-культурної автономії кримських греків "Таврида" Іван Шонус. На його думку, подвійна назва "дозволить закріпити за півостровом російський статус".

Так званий "віце-прем'єр уряду Криму, постпред республіки при президентові РФ" Георгій Мурадов вважає цю ідею гідною для обговорення в різних органах окупаційної влади в разі, якщо жителі півострова підтримають це.

Пряма мова: "Мені видається дуже значимою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявною історичний додаток, що звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди протягом багатьох-багатьох століть".

Деталі: За словами Мурадова, в Росії "цілий ряд регіонів, таких як Північна Осетія - Аланія, Республіка Саха (Якутія), які застосовують історичну частину в своїй назві".

У свою чергу, глава громадської палати Криму Григорій Іоффе виступив проти перейменування і назвав це "порожніми клопотами". На його думку, "гра в назви і зміна назви тільки розділить суспільство і породить непотрібні суперечки".

При цьому він підкреслив, що палата за потреби може розглянути таку ініціативу, якщо надійде "належна аргументація".

Нагадаємо: Таврида (Таврія)- одна з назв Кримського півострова в давнину.

Чому це важливо: В лютому-березні 2014 року Росія анексувала український Крим, скориставшись зміною влади в Україні і прикрившись незаконним "референдумом". З цього ж року РФ здійснює гібридну військову агресію проти України, підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Крим
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