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Оккупанты подумывают о переименовании Крыма

Понедельник, 16 сентября 2019, 18:08
Оккупанты подумывают о переименовании Крыма

Оккупационные власти Крыма обсудят идею закрепить за аннексированной АРК двойное название Республика Крым – Таврида.

Источник: "Российская газета", "РИА Новости", ТАСС

Детали: С предложением о переименовании  выступил глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус. По его мнению, двойное название "позволит закрепить за полуостровом российский статус".

Так называемый "вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ" Георгий Мурадов счел эту идею достойной обсуждения в различных органах оккупационной власти в случае, если жители полуострова поддержат это.

Прямая речь: "Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков".

Детали: По словам Мурадова, в России "целый ряд регионов, таких как Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), которые применяют историческую часть в своем названии". 

В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выступил против переименования и назвал это "пустыми хлопотами". По его мнению, "игра в названия и переназвания только разделит общество и породит ненужные споры".

При этом он подчеркнул, что палата при необходимости может рассмотреть данную инициативу, если поступит "надлежащая аргументация".

Напомним: Таврида – одно из названий Крымского полуострова в древности.

Почему это важно: В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и прикрывшись незаконным "референдумом". С этого же года РФ осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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