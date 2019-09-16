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Генасамблея ООН внесла питання України у порядок денний

Понеділок, 16 вересня 2019, 20:38

Генеральна асамблея ООН включила пункт про ситуацію на окупованих українських територіях в порядок денний сесійного тижня на рівні лідерів держав і урядів, який розпочнеться 23 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - повідомив він у своєму Facebook.

За його словами, це рішення ухвалили 65 голосами за, проти - 17. 

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у своєму Twitter повідомив, що проти рішення голосували Білорусь, Бірма, Бурунді, Венесуела, Вірменія, Конго, Зімбабве, Іран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Нікарагуа, Росія, Сербія, Сирія і Філіппіни.

"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання", - додав Олег Ніколенко.

Він додав, що українська сторона готується до тижня високого рівня в Генасамблеї ООН 23-27 вересня.

Нагадаємо:

  • 14 серпня постпред Британії в ООН Карен Пірс заявила, що українці в окупованому Криму перебувають у жахливому становищі і не мають доступу до базових послуг.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНУкраїна
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