Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня

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Понедельник, 16 сентября 2019, 20:38

Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - сообщил он в своем Facebook.

По его словам, это решение было принято 65 голосами за, против - 17.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в своем Twitter сообщил, что против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - добавил Олег Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

Напомним:

  • 14 августа постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинцы в оккупированном Крыму находятся в ужасном положении и не имеют доступа к базовым услугам.

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Темы: ООН Украина


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